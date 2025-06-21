نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تبدأ إجلاء رعاياها من إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم السبت، بدء عملية إجلاء رعاياها من إيران.

وجاء في بيان الوزارة: "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية لتأمين سلامة المواطنين الكويتيين وعودتهم إلى أرض الوطن، استقبل سعادة السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، نائب وزير الخارجية، فجر اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025، الدفعة الأولى من المواطنين الكويتيين القادمين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، عبر جمهورية تركمانستان الصديقة".

وأضاف: "يأتي ذلك ترجمةً لتوجيهات القيادة السياسية وحرصها على ضمان أمن وسلامة المواطنين في الخارج، واستكمالًا لخطة الإجلاء التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع سفاراتها المعنية".

وتابع: "تعرب الوزارة عن بالغ تقديرها للجهود التي بذلتها السلطات المعنية في جمهورية تركمانستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما قدمته من تسهيلات لتيسير عملية الإجلاء وضمان وصول المواطنين إلى دولة الكويت بسلام".

كما أكد البيان على "استمرار جهودها الحثيثة، وعلى مدار الساعة، لضمان عودة جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى البلاد، ومواصلة تنسيقها مع الشركاء والأجهزة المختصة لإنجاز هذا الهدف بأعلى درجات الكفاءة والمسؤولية".

يذكر أن هذا البيان يأتي على خلفية التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران، حيث تستهدف إسرائيل بشكل متكرر المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية منذ الـ13 من يونيو الجاري، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وتقوم بالرد على أي اعتداءات.

