الرئيس الإيراني يزور مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون بعد تعرضه لقصف إسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم السبت مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الذي تعرض لهجوم إسرائيلي مدمر الأسبوع الماضي.

وكان مبنى التلفزيون الرسمي الإيراني قد تعرض لقصف إسرائيلي مساء الاثنين الماضي أثناء بث مباشر، مما أدى إلى مقتل 3 من موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وإصابة آخرين.

وأوضحت وكالة "فارس" أن الهجوم الإسرائيلي على مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيرانية لم يكن واسع النطاق وهدفه هو بث الخوف والذعر.

وأدان الحرس الثوري الإيراني في بيان الهجوم الإسرائيلي على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في العاصمة طهران.

وأشار الحرس الثوري إلى أن "هذا العمل الإرهابي الجبان لم يكن مجرد هجوم على مبنى إعلامي، بل كان هجوما واضحا على "حق الشعب في المعرفة"، و"حرية المعلومات"، و"الإعلام الصادق"، وهو إعلام يقف في طليعة المعركة المعرفية، ويروي مظالم الشعب الفلسطيني، ويكشف الجرائم المتواصلة للنظام الصهيوني الغاصب، ويكشف أكاذيب إمبراطورية الأخبار الصهيونية الغربية".

هذا، وأكد مراسل RT في إيران، أنه وبعد دقائق من القصف الإسرائيلي لمبنى الإذاعة والتلفزيون وانقطاع البث، عاودت قناة الأخبار الإيرانية البث المباشر بشكل طبيعي.

وفي المقابل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الإيرانيين هددوا القنوات التلفزيونية الإسرائيلية وطالبوا عبر القنوات التابعة للنظام بإخلاء الاستوديوهات في إسرائيل.