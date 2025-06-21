نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره العراقي في أسطنبول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت 21 يونيو، على هامش اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول، مع فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيق.

أشاد الوزير عبد العاطي بالروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والعراق، مشيدًا بنجاح الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية/العراقية المشتركة التي انعقدت في بغداد في يناير 2025، والتي أسفرت عن التوقيع على 12 اتفاقية من شأنها الإسهام في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين. وأبرز استعداد الجانب المصري للانخراط في المشروعات التنموية في العراق، وذلك على ضوء الإمكانات والخبرات الممتدة المتراكمة لدى الشركات المصرية في هذا المجال.

وأشار وزير الخارجية إلى أن التطورات والتحديات الإقليمية تفرض على الدول العربية الشقيقة تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، منوهًا إلى الحرص على تنفيذ المشروعات المشتركة التي تندرج في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق اتصالًا بالتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وانعكاساته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة وقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية للحيلولة دون انزلاق الإقليم إلى فوضى إقليمية شاملة.

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.