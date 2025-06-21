نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا توكد نقل موظفي سفارتها في طهران مؤقتًا إلى الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت أن ألمانيا نقلت موظفي سفارتها في طهران مؤقتًا إلى الخارج نظرا للوضع الراهن الذي يشكل تهديدًا.

وأضاف أن السفارة لا تزال تعمل ويمكن للألمان الموجودين في إيران التواصل معها هاتفيا، موضحا أنها تواصل تقديم المشورة بشأن الخيارات المتاحة لمغادرة إيران برا.

وفي سياق متصل استدعت قبل يومين وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني لدى طهران على خلفية تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وكان ميرتس أشاد في مقابلة مع قناة ZDF الألمانية بإسرائيل لـ "قيامها بالعمل القذر نيابة عنا جميعا" بضرب إيران ومنعها من صنع سلاح نووي.

ووصف المدير العام لشؤون أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية علي رضا يوسفي التصريحات بأنها "سخيفة ومخزية".