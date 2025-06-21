تايوان تبدأ اختبارات بحرية لأول غواصة من صنعها

تايبيه ـ ا.ف.ب: أعلنت شركة بناء السفن التايوانية «سي اس بي سي كورب» (CSBC Corp)، أنَّها بدأت التجارب البحرية لأول غواصة محلية الصنع، في وقت تسعى تايوان إلى تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة غزو صيني محتمل. وقالت الشركة في بيان إنَّ الغواصة أتمَّت بنجاح المرحلة الأولى من الاختبار حيث أجرت «اختبار الملاحة العائمة». وأضافت أنَّ «سي بي اس كوربورايشن ستواصل تعديل كل نظام وتحسينه بناء على نتائج الاختبارات، وستنتقل إلى المرحلة التالية من اختبارات الغوص تحت الماء».

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