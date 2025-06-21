ترامب ينفي تصريحات ماكرون حول مغادرته المبكرة لقمة مجموعة السبع

كاناناسكيس (ألبرتا) ـ د.ب.أ: نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصريحات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحًا أن مغادرته المبكرة لقمة مجموعة السبع في كندا لا علاقة لها بوقف محتمل لإطلاق النار بين «إسرائيل» وإيران. وقال ترامب، عبر منصَّته «تروث سوشيال»، إن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الباحث عن الدعاية، قال بالخطأ إنني غادرت قمة مجموعة السبع في كندا لأعود إلى واشنطن للعمل على وقف إطلاق النار بين «إسرائيل» وإيران. هذا غير صحيح!». وأضاف ترامب: «ليس لديه أدنى فكرة عن سبب توجهي الآن إلى واشنطن، لكن الأمر بالتأكيد لا علاقة له بوقف إطلاق النار. الأمر أكبر من ذلك بكثير. سواء كان عن قصد أم لا، فإن إيمانويل دائمًا يخطئ الفهم. تابعونا!»

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