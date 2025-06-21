العالم اليوم - مسيّرة إيرانية تصيب مبنى في مدينة بيسان شمال إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يونيو 2025 06:28 مساءً - أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود الحمراء"، السبت، أن طائرة مسيّرة أُطلقت من إيران أصابت مبنى سكنيا في مدينة بيسان (بيت شان) شمالي البلاد، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في الموقع بأن الانفجار تسبب بفجوة كبيرة في واجهة المبنى، الذي احترق جزئيا عند الطابق الأرضي، في وقت هرعت فرق الطوارئ إلى المكان.

وقال جهاز الإسعاف في بيان: "ضربة مباشرة لطائرة مسيّرة أصابت مبنى سكنيا مكوّنا من طابقين في شمال البلاد. لم يُعثر على ضحايا في المكان".

ودوّت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية صباح السبت، من بينها بيسان الواقعة شمال شرق البلاد قرب الحدود مع الأردن، وفق ما أعلنته قيادة الجبهة الداخلية.

التصعيد مستمر

جاءت هذه الضربة في سياق تصعيد متواصل بين إيران وإسرائيل منذ الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على الأراضي الإيرانية في 13 يونيو.

ووفق بيانات رسمية، أطلقت إيران خلال الأيام الماضية أكثر من 450 صاروخا ونحو 400 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، بينما أقرت تل أبيب بأن 50 موقعا داخل البلاد تعرضت للإصابة المباشرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي صباح السبت أنه رصد عدداً من المسيّرات الإيرانية وتمكن من اعتراض بعضها، مشيراً إلى أن إيران أطلقت 40 طائرة مسيّرة خلال الليل فقط.

خسائر بشرية متزايدة

وفي أحدث حصيلة رسمية، أعلنت إسرائيل أن الضربات الإيرانية أسفرت عن مقتل 25 شخصا منذ بدء التصعيد.

في المقابل، أفادت وزارة الصحة الإيرانية أن أكثر من 400 شخص قُتلوا في إيران، غالبيتهم من المدنيين، نتيجة الضربات الإسرائيلية على أراضيها.

يُذكر أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تحظر نشر أو تداول معلومات وصور تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمواقع الاستراتيجية داخل البلاد، ما يجعل الصورة الكاملة للخسائر المادية غير واضحة حتى الآن.