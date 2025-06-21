العالم اليوم - بالفيديو.. حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يونيو 2025 06:28 مساءً - شهدت مباراة كأس العالم للأندية بين أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبنفيكا البرتغالي موقفا غريبا عندما رفض لاعب الوسط الصيني تونغ زو مغادرة الملعب رغم إصابة في الرأس.

وتعرض زو، لاعب خط وسط أوكلاند، لإصابة في الوجه بعد اصطدام مباشر بالكرة إثر عرضية من ألفارو كاريراس، ما استدعى تدخل الطاقم الطبي في أواخر الشوط الأول. ورغم الاشتباه في إصابته بارتجاج في المخ، انفعل اللاعب بشدة وصرخ في وجه أحد أفراد الطاقم الطبي رافضا استبداله.

وبدأ زو بالصراخ بطريقة هستيرية، مما أثار استغراب اللاعبين والمتابعين، لتصرفات اللاعب الغريبة أمام الآلاف.

إلا أن الطاقم الفني أشار إلى ضرورة التبديل، ليغادر زو الملعب مؤقتا ويترك فريقه يلعب بعشرة لاعبين أمام بنفيكا، أحد أعرق الأندية في البرتغال، بينما كانت النتيجة لا تزال تشير إلى التعادل السلبي.

وقبل لحظات من نهاية الشوط الأول، عاد زو إلى أرض الملعب، لكن في تلك الأثناء ارتكب جيرسون لاغوس خطأ داخل منطقة الجزاء ضد جيانلوكا بريستياني، ليمنح الحكم ركلة جزاء لبنفيكا.

أنخيل دي ماريا، النجم الأرجنتيني المتوّج بكأس العالم، انبرى لتسديد الركلة بهدوء وسجل هدف التقدم لفريقه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد أن فشل أوكلاند في الحفاظ على التوازن الدفاعي بغياب لاعب وسطه المصاب.

وتم استبدال زو في بداية الشوط الثاني بسبب الاشتباه في إصابته بارتجاج دماغي، فيما شهدت فترة الاستراحة تأجيلاً غير مسبوق دام ساعتين نتيجة لعاصفة رعدية وأحوال جوية سيئة في ملعب إنتر آند كو بمدينة أورلاندو الأميركية.