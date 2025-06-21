البرلمان العربي يطالب إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين

البرلمان العربي يطالب إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطينطالب البرلمان العربي إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي خلال لقائه رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا، في روما، بتصريحات وزير الخارجية الإيطالي أمام برلمان بلاده والتي وصف فيها الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأنه "أصبح غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أمله في أن تكون هناك سياسات وإجراءات على مستوى الدولة الإيطالية، تساعد في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.

وتأتي زيارة رئيس البرلمان العربي إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي.