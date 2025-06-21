نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران: مقترحات أوروبا "غير واقعية".. ولن نتخلى عن التخصيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول إيراني بارز، اليوم السبت، إن بلاده لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية، بما في ذلك برنامج الصواريخ، مؤكدًا أن المقترحات الأوروبية المقدمة خلال المباحثات في جنيف غير واقعية، ولن تسفر عن أي اتفاق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الإيراني البارز قوله إن طهران ستدرس المقترحات الأوروبية، وتقدم ردودها في الاجتماع المقبل.

وقال المسؤول: "الإصرار على هذه المواقف لن يقرب إيران وأوروبا من أي اتفاق".

وتابع بقوله: "منع إيران من التخصيب هو طريق مسدود من الناحية العملية.. إيران ترحب بالسبل الدبلوماسية، ولكن ليس في ظل الحرب".

وأكد وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، السبت، أن تورط الولايات المتحدة في الحرب إلى جانب إسرائيل "سيكون خطيرًا جدًا على الجميع".

وجاء ذلك في تصريحات لعراقجي للصحافيين في إسطنبول، أثناء عودته إلى بلاده، بعد المحادثات التي عقدت في جنيف. وأضاف أن التدخل العسكري الأمريكي "سيكون كارثيًا جدًا".