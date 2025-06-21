نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول إيراني لرويترز: المقترحات الأوروبية في جنيف غير واقعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن المقترحات التي قدمتها القوى الأوروبية لإيران بشأن برنامجها النووي في جنيف غير واقعية والإصرار عليها لن يقرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من يقود الحرب على إيران في ظل الهجمات الإسرائيلية على بلاده المستمرة منذ 13 يونيو الجاري.

وقال عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام على هامش اجتماع وزراء خارجية "منظمة التعاون الإسلامي" المنعقد في مدينة إسطنبول بتركيا: "الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل بالاعتداء علينا، وخانت مسار المحادثات التي كنا على وشك عقد جولتها السادسة".