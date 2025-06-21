نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 21 شخصًا بقصف إسرائيلي بينهم منتظرون للمساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 21 شخصًا وإصابة العشرات جراء قصف القوات الإسرائيلية، بينهم 11 شخصًا كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية.

وأوضحت المصادر أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون على الأقل قرب نقطة توزيع مساعدات غرب مدينة رفح، جنوبي القطاع، فيما سجلت خمس حالات وفاة و15 إصابة أخرى في النصيرات وسط القطاع، خلال محاولتهم الوصول إلى مساعدات قرب مفترق الشهداء.

وفي مدينة غزة، قتل ثلاثة أشخاص في غارة جوية على حي الزيتون جنوب شرق المدينة، كما لقي ثلاثة أشقاء مصرعهم في قصف استهدف شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي المدينة، كما تم الإبلاغ عن وفاة شخص في حادث إطلاق نار شمال غرب خان يونس.

انقطاع الإنترنت لليوم السادس

في السياق ذاته، تشهد مناطق واسعة من قطاع غزة، لا سيما وسطه وجنوبه، انقطاعا شبه كامل في خدمات الإنترنت لليوم السادس على التوالي، وسط تشويش حاد في الشبكة.

وأثّر هذا الانقطاع على قدرة السكان ووسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية على التواصل ومتابعة التطورات الميدانية.