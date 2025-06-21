البرلمان العربي يطالب إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - طالب البرلمان العربي إيطاليا بالاعتراف بدولة فلسطين باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي خلال لقائه رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا، في روما، بتصريحات وزير الخارجية الإيطالي أمام برلمان بلاده والتي وصف فيها الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بأنه "أصبح غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أمله في أن تكون هناك سياسات وإجراءات على مستوى الدولة الإيطالية، تساعد في الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.

وتأتي زيارة رئيس البرلمان العربي إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان، والذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي.

كما تناول رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنها تشهد توترا غير مسبوقا على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل، مؤكدا أن المنطقة لا تحتمل المزيد من التصعيد وأن الحلول الدبلوماسية هي الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.

كما تطرق رئيس البرلمان العربي إلى الأزمة الليبية، مؤكدا أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار منطقة المتوسط بأكملها، مشددا على دعم البرلمان العربي التام لتنظيم انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي -وفق بيان للبرلمان العربي- أن تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي يوفر أرضية مهمة لتعزيز الحوار بين إيطاليا والدول العربية وفتح قنوات للتواصل الدائم على المستوى البرلماني.

وأكد رئيس البرلمان الإيطالي أن "ما يحدث في قطاع غزة لا يطاق" وما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني غير مقبول ويجب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مشددا على أن إيطاليا تدعم بشكل ثابت حل الدولتين باعتباره المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد رئيس البرلمان الإيطالي على ضرورة وقف الحروب القائمة في المنطقة، محذرا من أنها لا تحقق إلا الدمار الشامل للشعوب، ولا سبيل آخر غير الحلول الدبلوماسية.

وأكد رئيس مجلس النواب الإيطالي على ضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية في منطقة المضائق وفي البحر الأحمر، باعتبارها ضرورة استراتيجية ملحة لجميع الدول في المنطقة.

وتعد إيطاليا من الدول التي تتبنى موقفا داعما لحل الدولتين، لكنها تتردد في الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين دون اتفاق نهائي، وفي السنوات الأخيرة أبدت إيطاليا انتقادات متزايدة للسياسات الإسرائيلية خاصة الاستيطان في الضفة الغربية والعمليات العسكرية في غزة.