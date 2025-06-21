عاجل - إسرائيل تهاجم جنوب غربي إيران.. وانفجارات في الأهواز

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أحمد جودة - القاهرة - مع استمرار المواجهات بين إسرائيل وإيران لليوم التاسع على التوالي، وقصف موقع نووي في أصفهان، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، شنّ ضربات على "بنى تحتية عسكرية" في جنوب غربي إيران.

انفجارات في منطقة الأهواز

فيما سمعت عدة انفجارات في منطقة الأهواز، جنوب غربي البلاد.

وفي وقت سابق اليوم استهدفت غارة إسرائيلية مركزا عسكريا في شيراز جنوب إيران.

بينما قامت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية باعتراض أهداف جوية إسرائيلية في سماء مدينة شيراز، حسبما ذكرت وكالة أنباء "مهر".

في حين أفيد بمقتل 4 من عناصر الحرس الثوري في ضربة على تبريز (شمال غربي البلاد)، وفق وكالة إيسنا.

كذلك، تم تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.



اغتيال قيادي في إيران

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان صباحًا أنه "قضى" على القيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري سعيد إيزدي، قائلا إنه كان "حلقة الوصل" بين إيران وحركة حماس. وأوضح أنه استُهدِف "داخل شقة اختباء سرية" في منطقة قم جنوب طهران.

كما أكد اغتيال بهنام شهرياري، مشيرا إلى أنه "قائد وحدة نقل الوسائط القتالية التابعة لفليق القدس"، وذلك في غارة على سيارته في غرب إيران، فضلا عن قيادي آخر في الحرس، هو أمين بور جودكي، الذي قاد "مئات" الهجمات بالمسيرات ضد إسرائيل.

شار إلى الضربات الإسرائيلية منذ 13 يونيو على إيران كانت أسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين، يتقدمهم رئيس هيئة أركان القوات المسلحة وقائد الحرس الثوري، حسين سلامي.

كما أدت إلى اغتيال نحو 17 عالمًا نوويا إيرانيا، وفق أحدث التقديرات الإسرائيلية.

في المقابل، ردت إيران بإطلاق سلسلة من الهجمات، حيث وجهت أكثر من 450 صاروخا باليستيا، وأكثر من ألف مسيرة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.