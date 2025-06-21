العالم اليوم - ماكرون: سنسرّع المفاوضات مع إيران لتفادي تفاقم الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يونيو 2025 04:26 مساءً - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أن الدول الأوروبية ستسرّع وتيرة المفاوضات مع إيران، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث شدد على أهمية التهدئة وتفادي المخاطر الإقليمية المتزايدة.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة "إكس" إن تسريع المفاوضات يهدف إلى "الخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر"، مضيفا أنه أبلغ بزشكيان بـ"قلقه العميق من البرنامج النووي الإيراني".

وجدد الرئيس الفرنسي موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران أي قدرات نووية عسكرية، قائلا: "لا يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي، ويجب أن تقدم كل الضمانات التي تؤكد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط".

ويأتي هذا الاتصال في وقت حساس تشهده المنطقة، مع تصاعد التوتر بين طهران وتل أبيب، ودعوات دولية مكثفة لتفادي انزلاق الوضع نحو مواجهة إقليمية شاملة.