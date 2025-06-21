العالم اليوم - إسرائيل تعلن استهداف "بنى تحتية عسكرية" في إيران

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يونيو 2025 04:26 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي،السبت، شن ضربات على "بنى تحتية عسكرية" في جنوب غرب إيران، في اليوم التاسع للحرب بين إسرائيل وإيران.

وقال الجيش في بيان "تشن طائرات سلاح الجو الحربية في هذه الأثناء غارات تستهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب غرب إيران".

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي، تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قوية في محافظة خوزستان الواقعة جنوب غربي البلاد، دون أن يصدر تعليق رسمي حتى الآن بشأن طبيعة هذه الانفجارات.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من السبت، أنه سيواصل هجماته لمنع إيران من إعادة بناء قوتها. وكشف المتحدث باسم الجيش أن إيران أطلقت أكثر من 1000 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، موضحا أن معظمها تم اعتراضه بنجاح.