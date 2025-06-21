نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سنتحدث مع إيران قريبًا.. ولا أرى سبيلًا لوقف القتال حاليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة 20 يونيو 2025، أن إيران لا ترغب في التفاوض مع أوروبا، بل تسعى إلى فتح قنوات اتصال مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن مستعدة للحديث معها.

وقال ترامب في تصريح صحفي: "سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك"، موضحًا أن الموقف ما زال معقدًا، وأن هناك عوامل متعددة يجب مراعاتها قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن العلاقة مع طهران.

ترامب: إسرائيل تُبلي بلاءً حسنًا عسكريًا.. وإيران هي من تعاني

وفي تعليقه على التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران، قال ترامب إن "إسرائيل تُبلي بلاءً حسنًا من الناحية العسكرية"، بينما تعاني إيران بشدة من تبعات هذه المواجهات.

وأشار إلى أن القتال الدائر بين الطرفين لا يزال مستمرًا، قائلًا: "لا أرى سبيلًا لوقف القتال في الوقت الحالي"، مؤكدًا أن الوضع في المنطقة معقد للغاية، وأن كافة السيناريوهات لا تزال مفتوحة.

لا قرار نهائي بعد بشأن إيران

ورغم التصريحات التي تحمل إشارات إلى احتمال استئناف الحوار بين واشنطن وطهران، أكد ترامب أنه "لا يمكنه حسم القرار بشأن إيران الآن"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الوضع عن كثب وتدرس خياراتها بعناية في ضوء التطورات الميدانية والسياسية.