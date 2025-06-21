نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بميزانية 100 مليون شيكل.. إسرائيل تعلن خطة لبناء وتحديث الملاجئ لحماية المدنيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم السبت، عن إطلاق خطة شاملة لإنشاء وتجديد الملاجئ العامة في أنحاء إسرائيل، في خطوة تأتي استجابةً لتزايد المخاطر الأمنية، خصوصًا بعد موجات القصف الصاروخي الإيراني الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن الوزارة تعتزم بناء 1000 ملجأ جديد في مختلف المناطق، بالإضافة إلى تجديد 500 ملجأ قديم، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بـ 100 مليون شيكل، وذلك في إطار تدابير دفاع مدني تهدف إلى تعزيز حماية المدنيين.

ربع السكان دون حماية.. والملاجئ خارج الخدمة

جاء القرار الحكومي في أعقاب الانتقادات التي طالت البنية التحتية الدفاعية في الداخل الإسرائيلي، حيث سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على نقص الحماية المتوفرة لجزء كبير من السكان.

وتفيد تقارير محلية أن نحو 25% من سكان إسرائيل لا يمكنهم الوصول إلى أي نوع من الملاجئ، كما أن عددًا كبيرًا من الملاجئ الحالية يعاني من الإهمال أو عدم الصيانة الدورية، مما يقلل من فعاليتها في أوقات الطوارئ.

أزمة الغرف الآمنة في المنازل الإسرائيلية

حسب معطيات جمعية "البنائين" في إسرائيل، فإن 57% من المنازل لا تحتوي على غرف أمان حتى عام 2024، وهو ما يعكس فجوة كبيرة في منظومة الحماية السكنية.

وعلى الرغم من أن القوانين تفرض على المباني التي تم إنشاؤها بعد عام 1993 أن تضم "غرف أمان"، فإن العديد من الأحياء القديمة تفتقر إلى هذه المعايير، مما يُعرض سكانها لخطر مباشر في حال وقوع هجمات صاروخية.

تصعيد الهجمات دفع لتسريع الإجراءات

يُشار إلى أن هذه الخطة جاءت بعد سلسلة الهجمات الصاروخية الإيرانية المكثفة التي استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم جاهزيتها الدفاعية.

كما تم في وقت سابق إنشاء ملاجئ إضافية في شمال إسرائيل، من بينها ملاجئ داخل محطات الحافلات، تحسبًا لأي تصعيد محتمل من جبهات متعددة، بما فيها الجبهة اللبنانية مع "حزب الله".