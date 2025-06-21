العالم اليوم - الصحة الإيرانية: 430 قتيلا سقطوا منذ بدء الضربات الإسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يونيو 2025 12:26 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، السبت، عن حصيلة القتلى الذين سقطوا في إيران منذ بدء الضربات الإسرائيلية.

وأكدت الوزارة مقتل 430 شخصا وإصابة أكثر من 3500 آخرين في أنحاء متفرقة من البلاد، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الحصيلة تأتي نتيجة التصعيد العسكري المستمر، الذي خلف خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت إسرائيل مقتل قائد عسكري كبير في الحرس الثوري الإيراني. كما أكد الحرس الثوري مقتل 5 من أفراده جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة خرم أباد وسط البلاد.

ومن جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف موقعا نوويا في أصفهان بوسط إيران، للمرة الثانية منذ بدء الحرب مع إيران 13 يونيو الجاري.

وقال الجيش في بيان إن سلاح الجو هاجم الليلة الماضية "للمرة الثانية الموقع النووي في أصفهان والذي تم استهدافه للمرة الاولى في اليوم الاول للعملية" العسكرية، مشيرا الى استهداف منشأة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي.

وأكد مصدر عسكري إسرائيلي أن الضربات الجديدة "عززت انجازاتنا وزادت من الضرر اللاحق بالموقع"، مؤكدا أن إسرائيل "ألحقت ضررا بالغا بقدرات إيران على إنتاج أجهزة الطرد المركزي".