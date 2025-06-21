العالم اليوم - إسرائيل: أخّرنا إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا سنتين أو 3

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 21 يونيو 2025 02:28 صباحاً - اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الضربات العسكرية الإسرائيلية أخرت لمدة "سنتين أو ثلاث" إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وقال ساعر في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية نشرت السبت، إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن نتائج "بالغة الأهمية". وأضاف: "أخرنا لمدة سنتين أو 3 على الاقل إمكانية امتلاكهم قنبلة نووية".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إسرائيل: أخّرنا إمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا سنتين أو 3 .. في رعاية الله وحفظة