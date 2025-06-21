نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات شمال إيران الجمعة، حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء، فيما تشن إسرائيل غارات جوية متكررة على البلاد.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن قوة الزلزال بلغت 5،2 درجات.

وأفاد المعهد الأمريكي بأن الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات (ستة أميال) على مسافة حوالى 37 كيلومترا (23 ميلًا) جنوب غرب مدينة سمنان.

وشعر سكان طهران ومدينتي كرج ودماوند القريبتين ومدينة قم في وسط البلاد، بالزلزال، وفقًا للتلفزيون الرسمي.

وأوضح التلفزيون أن الزلزال وقع في محيط مدينة سرخه في محافظة سمنان، على بُعد حوالى 150 كيلومترًا من العاصمة الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنه لم يُبلّغ عن وقوع إصابات، وأن الأضرار طفيفة، مضيفة أن منزلًا واحدًا فقط تضرر.