نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يعلق على إمكانية دخول بلاده الحرب ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، أن "إرادة الحياة أقوى من كل شيء ورسالتنا أن بيروت كانت وستبقى نبض الحياة"، موضحًا أن لبنان لن ينخرط في حرب ضد إسرائيل في ظل مواجهتها مع إيران.

وفي كلمة له بحفل "بيروت نبض الحياة" من وسط العاصمة اللبنانية، قال جوزيف عون: "نقف من قلب بيروت النابض من هذا المكان الذي يختزل تاريخ لبنان لنشهد على فصل جديد من النهوض والإعمار".

وأضاف عون: "نعمل على بناء كل لبنان ونشكر كل مَن ساهم ودعم هذا العمل الوطني، وسيبقى لبنان واحة للسلام والحضارة في قلب الشرق الأوسط".

وردا على سؤال حول احتمال دخول لبنان بالحرب، قال عون: "ما في حرب.. من يستطيع اليوم ان يتحمل كلفة الحرب".

وتأتي هذه التصريحات وسط توتر كبير يسود الشرق الأوسط إثر بدء المواجهة بين إيران وإسرائيل، وتخوف من اتساع رقعتها، حيث أكد المبعوث الأمريكي مارس باراك خلال زيارته مؤخرا إلى بيروت، أن أي قرار من قبل "حزب الله" للدخول في الحرب الإسرائيلية الإيرانية سيكون سيئا للغاية.

من جهته، أصدر أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم مساء أمس الخميس بيانا أكد فيه أن الحزب "ليس على الحياد بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل أمريكا وعدوانها ومعها الغدة السرطانية إسرائيل والمستكبرون".

وردا على ذلك، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، نعيم قاسم قائلا إنه لم يتعلم الدرس من أسلافه، وأن على "حزب الله" أن يتوخى الحذر.