نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: قد أدعم وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إذا سمحت الظروف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران تمر بمرحلة صعبة وإنه لا يرى في الوقت الراهن سبيلًا واضحًا لوقف القتال الدائر بينها وبين إسرائيل.

وفي تصريحات أدلى بها مساء اليوم، أوضح ترمب أن طهران لا ترغب في التفاوض مع الدول الأوروبية، بل تفضل الحديث المباشر مع الولايات المتحدة، قائلًا: "إيران لا تريد الحديث مع أوروبا بل معنا".

وحول مستقبل التصعيد العسكري، قال ترمب: "قد أدعم وقفًا لإطلاق النار حسب ما تسمح به الظروف"، لكنه أضاف: "من الصعب تقديم طلب لإسرائيل بوقف الغارات الجوية في إيران".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إيران كانت، حسب معلوماته، "على بعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي"، إلا أنه امتنع عن اتخاذ موقف حاسم في هذه المرحلة، مضيفًا: "لا يمكنني حسم القرار بشأن إيران الآن".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة للتحدث مع إيران، مضيفًا: "سنتحدث مع إيران وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك".