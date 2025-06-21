نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني: ندعم استمرار المحادثات مع الأوروبيين ومستعدون لعقد اجتماع آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده تدعم استمرار المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن طهران مستعدة لعقد اجتماع آخر في المستقبل القريب.

وشدد عراقجي على أن بلاده "لن تتفاوض مع أي طرف"، ما دام استمرت الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وأضاف عراقجي عقب اجتماع عقده مع وزراء خارجية أوروبيين: "لقد أبلغت الأوروبيين أن إيران لن تتفاوض أبدا بشأن برنامجها الصاروخي وأن تخصيب اليورانيوم خط أحمر".

وشدد على أن "إيران تؤكد موقفها الثابت بعدم التفاوض حول برنامجها الصاروخي ونحن لا نجرِي أي مفاوضات أو حوار مع أي طرف بخصوص هذه القضية".

وتابع "نعتبر واشنطن حليفة لإسرائيل ومتعاونة معها في عدوانها على إيران"

وخرج وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من فندق في جنيف بعد نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة من بدء محادثاتهم مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وكان هذا أول اجتماع مباشر بين مسؤولين غربيين وإيرانيين منذ اندلاع الصراع.

وقال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول: "نغادر القاعة ولدينا انطباع بأن الجانب الإيراني مستعد من حيث المبدأ لمواصلة المحادثات حول جميع القضايا المهمة."

وصرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي قائلا: "نحن حريصون على مواصلة المناقشات والمفاوضات الجارية مع إيران، ونحث إيران على مواصلة محادثاتها مع الولايات المتحدة."