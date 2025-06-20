العالم اليوم - زلزال يضرب شمالي إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يونيو 2025 11:34 مساءً - ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة شمالي إيران، الجمعة، وفقا للمعهد الأميركي للجيوفيزياء، بينما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" المحلية أن قوته بلغت 5.2 درجة.

وأفاد المعهد الأميركي أن الزلزال ضرب على عمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة حوالى 37 كيلومترا جنوب غربي مدينة سمنان.

وشعر سكان مدن طهران وكرج ودماوند وقم بالزلزال، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وأوضح التلفزيون أن الزلزال وقع في محيط مدينة سرخه بمحافظة سمنان، على بعد 150 كيلومترا من العاصمة الإيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأن الأضرار طفيفة، مضيفة أن منزلا واحدا فقط تضرر.