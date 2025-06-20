نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيطالي: لن ننضم إلى حرب ضد إيران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو إن بلاده “لن تخوض حربا ضد إيران” بغض النظر عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء حديث الوزير ردا على سؤال في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزة حول ما سيتغير بالنسبة لإيطاليا إذا انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الحرب ضد إيران.

وقال الوزير القيادي في حزب رئيسة الحكومة جورجا ميلوني: “إيطاليا بالتأكيد لا تفكر في الدخول في حرب مع إيران ولا أعتقد أنه سيكون هناك جنود أو طائرات إيطالية تقصف إيران”.

وأردف الوزير “يبدو لي هذا واضحا وجليا، ليس فقط لأنه مستحيل دستوريا، بل لعدم وجود إرادة”.

وبشأن إمكانية أن تقدم الولايات المتحدة طلبا لاستخدام قواعدها في إيطاليا، نوه وزير الدفاع بأن “استخدام القواعد الجوية الأمريكية يخضع لاتفاقية قديمة جدا تعود إلى أعوام 1950 و1952و 1995 تنص على أنه لا يجوز استخدامها إلا بعد توضيح الغرض والحصول على إذن من الحكومة الإيطالية. ولم يطلب منا هذا الإذن”.