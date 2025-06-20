الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة: اعتداءات "الاحتلال الصهيوني" على إيران تمثل انتهاكا فاضحًا

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أحمد جودة - القاهرة - عدّ الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع اعتداءات إسرائيل على إيران غير مبررة وتمثل انتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف بن جامع في كلمته بمجلس الأمن الدولي" أن اعتداءات الكيان على إيران غير مبررة وهي تمثل انتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة، وأنه اعتداء على منشأت نووية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وذكر بن جامع أنه "إذا كان وجود مفتشين دوليين على الأرض في إيران لا يضمن حماية هذه المنشآت فهذا يعني أن مصداقية كامل منظومة عدم الانتشار النووي هي على المحك اليوم. وإذا كان المسؤولون عن حماية هذه المنظومة عاجزين أو غير مستعدين لإدانة هذه الانتهاكات فعليهم أن يسألوا أنفسهم ما هو الهدف؟"

وقال بن جامع: "يجب أن نقاوم أي سردية أو محاولة لتبرير العدوان الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني على إيران. المفاوضات النووية التي كانت ترعاها عمان هي الخيار الأمثل. المفاوضات تبقى خيارا أساسيا ويسمح بانتصار الدبلوماسية على صوت الحرب".

وتابع بن جامع: "لا نقبل بازدواجية المعايير حيال استهداف المدنيين والبنى التحتية. علينا أن نقاوم أي محاولة لتبرير ما يعتبر في جوهره عملا عدوانيا ضد دولة تتمتع بالسيادة ودولة عضو في الأمم المتحدة وأي سردية مضللة في هذا الشأن غير مقبولة".