نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعتقل عملاء للموساد غرب طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال مواطن أوروبي في إيران قُدم على أنه "جاسوس"، وذلك في اليوم الثامن من الحرب بين الجمهورية الإيرانية وإسرائيل.

وقالت الوكالة إنه تم اعتقال "مواطن أوروبي كان يريد التجسس على مناطق حساسة في البلاد" في جنوب غرب إيران، دون أن تحدد هويته أو تاريخ التوقيف.

وأضافت الوكالة "أنه توجه إلى البلاد بوصفه سائحًا مع بدء الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني".

وذكرت مصادر إيرانية محلية أن عدد المعتقلين اثنين وتمت الاعتقالات في كرج غرب طهران.

وفي قوت سابق، الخميس، أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلًا عن العلاقات العامة للحرس الثوري في لرستان، اعتقل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في لرستان 16 عميلًا خائنًا للكيان الصهيوني في محافظة لرستان، الذين حاولوا إضعاف التضامن الوطني من خلال أنشطتهم في الفضاء الإلكتروني.

وفي ضوء المعلومات التي قدمت في الأيام الأخيرة والظروف الخاصة السائدة في البلاد، سيتم رصد أي نشاط في الفضاء الإلكتروني والفضاء الحقيقي، بما يتماشى مع الأهداف الإسرائيلية.

ووجهت اتهامات للمعتقلين عن إضعاف الوحدة والتماسك الوطني، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، أرسل وتداول الصور لوسائل الإعلام المعادية، على مدار الساعة، وسيتم التعامل مع المخالفين بشدة وتسليمهم إلى السلطات القضائية.