نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غوتيريش: نقف على حافة الهاوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة أطراف، النزاع الإسرائيلي الإيراني "إعطاء فرصة للسلام"، محذرا من أن العنف قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي "هناك أوقات لا تكون فيها الخيارات المطروحة أمامنا مهمة فحسب، بل حاسمة أيضًا. أوقات يُحدد فيها الاتجاه الذي نتخذه ليس مصير الأمم فحسب، بل ربما مستقبلنا المشترك. ونحن في لحظة كهذه".

وأضاف "إلى أطراف النزاع (الأطراف المحتملة في النزاع) وإلى مجلس الأمن كممثل للمجتمع الدولي، لدي رسالة بسيطة وواضحة: أعطوا فرصة للسلام"، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة التي تنظر في التدخل عسكريًا لدعم إسرائيل.

وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء تصعيد الحرب بين إيران وإسرائيل، وحذر قائلًا "لا نُدفع إلى أزمة، بل نندفع نحوها. لا نشهد حوادث معزولة، نسير على طريق فوضى محتملة".

وأكد أن "اتساع نطاق هذا النزاع يشعل برميل بارود لا يمكن لأحد السيطرة عليه. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك"، مجددًا مطالبته بـ "إنهاء القتال والعودة إلى مفاوضات جادة".

وقال أيضًا: "دعونا لا ننظر يومًا ما إلى هذه اللحظة الحاسمة بأسف. دعونا نتصرف معًا بمسؤولية لننقذ المنطقة والعالم من الهاوية".