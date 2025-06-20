العالم اليوم - رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد لحملة طويلة وننتظر أياما صعبة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يونيو 2025 08:23 مساءً - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زمير، الجمعة، إن إسرائيل تستعد لحملة طويلة لإزالة التهديدات على جبهات متعددة، مشيرا إلى أن أياما صعبة تنتظر البلاد.

وأوضح زمير، في كلمة له: "نستعد لمختلف التطورات المحتملة. لقد شرعنا في أعقد حملة في تاريخنا (الهجوم على إيران)، شرعنا في هذه الحملة لإزالة تهديد بهذا الحجم، ضد عدو كهذا، مما يتطلب الاستعداد لحملة متواصلة".

وتابع: "رغم ما حققناه من إنجازات، إلا أن أياما صعبة تنتظرنا، انطلقت عملياتنا العسكرية منذ أسبوع، ونمر بمرحلة حاسمة للقضاء على تهديد وجودي".

وأضاف أن إيران زادت من إنتاجها من الصواريخ "ويتوقع امتلاكها 8 آلاف صاروخ خلال عامين، وتعمل على مراكمة أنظمة إطلاق الصواريخ والأسلحة النووية ما أجبرنا على توجيه ضربة استباقية لها".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لهذه العملية منذ سنوات، ونحن نعمل وفق خطة منظمة ومرنة وقابلة للتكيف".

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي: "قضينا على القيادة العليا للعدو، وألحقنا أضرارا بالغة بمكونات البرنامج النووي، واخترقنا طريقا جويا إلى طهران، وحددنا مكان حوالي نصف منصات إطلاق الصواريخ ودمرناها، قبل دقائق من الإطلاق، وفاجأنا العدو على الرغم من أنه كان في حالة تأهب".

وأكد أن إسرائيل "في خضم حرب متعددة الأطراف، القتال في غزة مستمر، وللأسف ندفع ثمنا باهظا من أرواح مقاتلينا، ولن أنسى وجود 53 مختطفا لدى حماس، والإجراءات التي نتخذها في إيران هذه الأيام تُسهم في إعادتهم".