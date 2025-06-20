عاجل| بوتين: الحل بين إيران وإسرائيل ممكن.. وروسيا تطرح رؤية لنظام عالمي جديد أكثر توازنًا

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أحمد جودة - القاهرة - موسكو تطرح أفكارًا لحل النزاع الإيراني الإسرائيلي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده ترى إمكانية واقعية لحل الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران، مؤكّدًا أن موسكو لا تسعى للعب دور الوسيط التقليدي، بل تطرح "أفكارًا عملية" يمكن أن تمهد الطريق لتهدئة التوترات.

وقال بوتين، في كلمته خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "نحن على تواصل يومي مع الأصدقاء في إيران، ونأمل أن تجد أفكارنا طريقها إلى التنفيذ"، مشددًا على أهمية معالجة الصراع من منطلق يحفظ السلام ويجنب المنطقة كوارث إضافية.

رفض روسي لتهديدات إسرائيل باغتيال خامنئي

وتعليقًا على تهديدات إسرائيلية باستهداف المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، أكد بوتين رفضه لأي خرق للسيادة الوطنية، قائلًا: "لطالما دافعت روسيا عن حق كل دولة في الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، دون المساس بأمن وسلامة الآخرين"، في إشارة واضحة إلى رفض التصعيد العسكري من أي طرف.

بوتين عن أوكرانيا: لا نسعى للاستسلام ولكن للاعتراف بالواقع

وفي ملف الحرب مع أوكرانيا، جدّد بوتين موقفه بأن روسيا لا تطالب باستسلام غير مشروط من كييف، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن "تقرّ أوكرانيا بالواقع على الأرض"، مضيفًا أن الإجراءات الروسية في أوكرانيا تستند إلى "موقف قوة وحق مشروع في حماية الشعب الروسي داخل الأراضي الأوكرانية".

وقال الرئيس الروسي إن بلاده حاولت مرارًا تجنب التصعيد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، متهمًا حلف الناتو بالتوسع شرقًا رغم الوعود السابقة، وأضاف: "لقد تجاهلوا دعواتنا مرارًا، وهذا يعكس ممارسات استعمارية جديدة ارتُكبت بحق روسيا".

القرم ولوغانسك في قلب الاستراتيجية الروسية

أوضح بوتين أن الخطوات التي اتخذتها روسيا في القرم ولوغانسك جاءت ردًا على محاولات غربية لإشعال صراع عسكري، وقال: "لم نكن من بدأ الحرب في جنوب شرق أوكرانيا، بل خصومنا هم من أطلقوها بدعم خارجي سافر"، مشيرًا إلى أن هناك انقلابًا دستوريًا في أوكرانيا جرى "بدعم من قادة عالميين أنفقوا ملايين الدولارات لتحقيقه".

نظام عالمي جديد في الأفق: روسيا والصين ترسمان الملامح

وفي محور استراتيجي بالغ الأهمية، أعلن بوتين أن العالم يتجه بشكل حتمي نحو نظام عالمي جديد، أكثر عدالة وتوازنًا، يخدم مصالح الأغلبية الساحقة من شعوب العالم. وقال: "روسيا والصين لا تسعيان لفرض هذا النظام، لكننا نحدد الإمكانيات والأشكال الممكنة له".

وتابع بوتين: "النظام العالمي الجديد سينشأ تلقائيًا مثل شروق الشمس، ومن غير الممكن تفاديه"، مشددًا على ضرورة تهيئة الظروف العالمية ليكون هذا النظام متوافقًا مع مصالح الدول، لا مبنيًا على الضغط والهيمنة كما كان الحال في العصور الاستعمارية.

الدبلوماسية لا القوة: رسالة روسية للعالم

اختتم بوتين كلمته برسالة تؤكد أن الحلول الدبلوماسية لا تزال متاحة، قائلًا: "البحث عن مقاربات عادلة أكثر جدوى من تكرار تجارب الضغط والتهديد التي لم تثمر سوى عن اضطرابات"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل مع الشركاء العالميين لتأسيس توازن جديد في العلاقات الدولية.



