نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 38 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 38 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم 25 من منتظري المساعدات، وفقًا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وأفادت الوكالة، باستشهاد اثنين متأثرين بإصابتيهما جراء القصف الإسرائيلي، أمس، قرب برج الزهارنة في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأشارت إلى استشهاد 11 مواطنًا وإصابة آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مدينة دير البلح وسط وسط القطاع.

وذكرت أن 25 مواطنًا قتلوا، وأصيب أكثر من 120 آخرين من منتظري المساعدات، برصاص جيش الاحتلال قرب محور نتساريم وسط القطاع.

وتشن إسرائيل حربًا واسعة في قطاع غزة منذ هجوم مفاجئ لحركة حماس، في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز رهائن

وأسفرت الحرب عن استشهاد قرابة 55 ألفًا و637 شخصًا وإصابة 129 ألفًا و880، فضلًا عن دمار مروع في البنية التحتية، ونقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وحذرت منظمات أممية من خطر حدوث مجاعة في القطاع.