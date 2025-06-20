نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| إسرائيل تكثّف ضرباتها داخل إيران وتستهدف مواقع مدنية وعسكرية… وخامنئي: "العدو يلقى جزاءه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ ضربات جديدة داخل العمق الإيراني

أعلن الجيش الإسرائيلي، ظهر الجمعة، تنفيذ سلسلة ضربات جوية جديدة استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، أبرزها بطاريات صواريخ أرض-جو في جنوب غرب البلاد، في تصعيد لافت يعكس استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد البنية التحتية الدفاعية الإيرانية.

هجمات تطال طهران وأصفهان ومواقع غرب البلاد

وفي بيان رسمي، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه وسّع نطاق عملياته لتشمل العاصمة طهران، ومدينة أصفهان الواقعة وسط البلاد، إلى جانب مناطق أخرى في الغرب الإيراني، في محاولة واضحة لإضعاف القدرة الصاروخية الإيرانية وشلّ منظومة الدفاع الجوي.

إصابات مدنية في طهران بعد قصف مبنى سكني وتجاري

وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام إيرانية محلية أن هجومًا إسرائيليًا وقع قبل ساعات على مبنى سكني وتجاري في شارع مرزداران بالعاصمة طهران، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص.

وأوضحت التقارير أن المبنى المستهدف مكوّن من خمسة طوابق، وقد لحقت الأضرار بثلاثة منها، حيث كانت تضم مخبزًا فاخرًا، وصالون حلاقة نسائية، وعيادة طبيب نفسي، في إشارة إلى تضرر مدنيين جراء القصف.

إيران تردّ بصواريخ وتسفر عن إصابات في حيفا

ردًا على التصعيد الإسرائيلي، أطلقت إيران عددًا من الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تسببت في إصابات مباشرة بمدينة حيفا، وفقًا لما ذكرته فرق الإسعاف الإسرائيلية التي أعلنت إصابة 12 شخصًا، بينهم اثنان في حالة حرجة، في أحدث حصيلة للقصف الإيراني.

خامنئي: إسرائيل تدفع الثمن الآن

وفي أول تعليق رسمي من القيادة الإيرانية، نشر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قال فيها: "إسرائيل تلاقي جزاءها الآن"، في تأكيد على استمرار إيران في الرد على الضربات العسكرية، وتصميمها على المواجهة حتى النهاية.

تصعيد مفتوح ومخاوف من اتساع رقعة الحرب

تأتي هذه التطورات وسط تصعيد مستمر بين الطرفين منذ أكثر من أسبوع، مع توالي الضربات المتبادلة وتوسّع نطاقها جغرافيًا، ما يثير مخاوف دولية متصاعدة من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة يصعب احتواؤها، في ظل غياب أي مؤشرات على التهدئة أو الوساطة.