بوتين: روسيا لا تسعى إلى استسلام أوكرانيا وتريد الاعتراف بالواقع الذي نشأ على الأرض

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن روسيا لا تسعى لاستسلام أوكرانيا، بل تسعى للاعتراف بالواقع الذي نشأ على الأرض.

بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز الدعم الشعبي للنظام في إيران

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه ينبغي على جميع الأطراف البحث عن سبل لإنهاء القتال بين إسرائيل وإيران، وإن موسكو نقلت أفكارها حول كيفية تحقيق السلام إلى القوى المعنية.

وأضاف بوتين: “أنا على اتصال مع إسرائيل والرئيس دونالد ترامب بشأن الصراع مع إيران”.