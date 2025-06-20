نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| روسيا تحذر: هجمات إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية تنذر بكارثة نووية غير مسبوقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، تحذيرًا صارخًا من مغبة استمرار الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية السلمية، مؤكدًا أن هذه الهجمات قد تؤدي إلى "كارثة نووية لم يشهدها العالم من قبل"، مطالبًا إسرائيل بوقف فوري للهجمات، لا سيما تلك التي تستهدف البنية التحتية النووية.

الشرق الأوسط على شفا كارثة نووية

وفي كلمته خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، أشار نيبينزيا إلى أن التصعيد الإسرائيلي يدفع الشرق الأوسط نحو "كارثة نووية واسعة النطاق"، معتبرًا أن ما تقوم به إسرائيل يمثل "مغامرة خطيرة وغير مسؤولة"، قد تخلّ بتوازن الأمن والاستقرار الإقليمي، وتمتد تبعاتها إلى أبعد من حدود المنطقة.

دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل

شدّد المندوب الروسي على أن المجتمع الدولي "لا يجب ولا يمكنه أن يظل متفرجًا أمام هذا الاستفزاز السافر"، محذرًا من العواقب الإشعاعية المحتملة في حال دُمرت المنشآت النووية، التي تحتوي على مواد مشعة وخطرة. وقال إن ما يحدث "أمر مقلق للغاية ويهدد بأزمة إنسانية وبيئية عابرة للحدود".

روسيا ترفض الحلول القسرية للملف النووي الإيراني

وأكد نيبينزيا أن روسيا كانت منذ سنوات ترفض الحلول القسرية في التعامل مع الملف النووي الإيراني، موضحًا أن الضغوط العسكرية ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الشرق الأوسط والعالم بأسره، ودعا إلى العودة للمسار الدبلوماسي والتفاوضي كخيار وحيد لتسوية النزاع النووي.

تصعيد متواصل بين طهران وتل أبيب منذ 13 يونيو

ويأتي هذا التصريح في ظل استمرار التوترات بين إيران وإسرائيل منذ 13 يونيو/حزيران الجاري، إذ يتبادل الطرفان الهجمات الجوية والصاروخية بشكل يومي. وفيما تصرّ إسرائيل على المضي قدمًا في تدمير البرنامج النووي الإيراني، تواصل طهران الرد بقصف منشآت عسكرية ومراكز إسرائيلية، مهددة بتوسيع نطاق المواجهة.

أزمة نووية تلوح في الأفق ومخاوف من انفجار إقليمي

يتزايد القلق الدولي من تحول التصعيد الحالي إلى مواجهة شاملة قد تشمل أطرافًا إقليمية ودولية، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية وتضارب المصالح بين القوى الكبرى، ما يضع المنطقة والعالم أمام اختبار جديد لقدرتهم على منع انهيار الأمن النووي العالمي.