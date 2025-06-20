عاجل| إيران تتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب نووية" وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته

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أحمد جودة - القاهرة - عراقجي: الهجوم الإسرائيلي خيانة للدبلوماسية وجريمة حرب ضد منشآت سلمية

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في خطاب ألقاه الجمعة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية يمثل "خيانة صريحة للجهود الدبلوماسية"، ووصفه بـ "جريمة حرب خطيرة"، لا سيما وأن تلك المنشآت تخضع لرقابة دولية صارمة، وتستخدم لأغراض سلمية فقط، على حد تعبيره.

إيران تؤكد حقها في الدفاع عن السيادة الوطنية



وشدد عراقجي على أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي اعتداء على أراضيها، قائلًا: "نحن عازمون على الدفاع عن سلامة أراضينا وسيادتنا بكل قوة وحزم"، في إشارة مباشرة إلى حق إيران في الرد العسكري أو السياسي على الهجمات الإسرائيلية، وسط استمرار التصعيد الميداني بين الجانبين.

اتفاق نووي كاد أن يُوقَّع قبل التصعيد الإسرائيلي

وكشف وزير الخارجية الإيراني عن أن بلاده كانت تستعد لعقد اجتماع مهم مع الولايات المتحدة في الخامس عشر من يونيو الجاري، لصياغة اتفاق نووي وصفه بـ "المبشّر للغاية"، قبل أن تعرقل الهجمات الإسرائيلية هذه المساعي، ما يعكس التأثير المباشر للتصعيد العسكري على الجهود الدبلوماسية الجارية.

دعوة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته

طالب عراقجي الدول الموقعة على اتفاق جنيف النووي بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية تجاه العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن "ما تتعرض له إيران هو عدوان فجّ لا يمكن السكوت عنه"، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم السماح لإسرائيل وداعميها بـ "قلب الحقائق وتزييف الوقائع"، على حد تعبيره.

مشاورات إيرانية أوروبية في جنيف

وعقب كلمته، توجّه وزير الخارجية الإيراني إلى مقر اجتماعات دبلوماسية في جنيف، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع نظرائه الأوروبيين لبحث التطورات الأخيرة المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، في ظل التوترات المتصاعدة مع إسرائيل.

تصعيد مستمر ومخاوف من حرب شاملة

ويأتي هذا التصعيد الإيراني في سياق المواجهات التي دخلت يومها الثامن بين طهران وتل أبيب، في ظل عمليات عسكرية متبادلة واتهامات متصاعدة، أثارت مخاوف دولية واسعة من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة يصعب احتواؤها.