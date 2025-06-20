عاجل| الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر: هجوم على مفاعل بوشهر يهدد بكارثة إشعاعية شاملة

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أحمد جودة - القاهرة - تحذيرات أممية من تبعات التصعيد العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية

أطلق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تحذيرات شديدة اللهجة، الجمعة، من مغبة استهداف المنشآت النووية الإيرانية، مشيرًا بشكل خاص إلى أن أي هجوم على مفاعل بوشهر قد يؤدي إلى كارثة ذات أبعاد إنسانية وبيئية خطيرة.

غروسي: لا إشعاعات مرصودة حتى الآن.. لكن الخطر قائم

أكد غروسي، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أنه "حتى الآن، لم يتم رصد أي تسرب إشعاعي من المنشآت النووية الإيرانية"، إلا أنه شدد على أن "الخطر لا يزال قائمًا"، لافتًا إلى هشاشة الوضع الراهن في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على عدد من المواقع الإيرانية.

هجوم على بوشهر سيُحدث تلوثًا واسعًا ويهدد سكان طهران

أوضح غروسي أن منشأة بوشهر النووية تحتوي على مواد نووية خطيرة، محذرًا من أن استهدافها "قد يتسبب في تلوث إشعاعي واسع النطاق، ستكون له تبعات كارثية على سكان العاصمة طهران والمناطق المحيطة بها"، في إشارة إلى المخاطر الممتدة لأي عمل عسكري ضد المنشآت النووية.

نظنز وأصفهان ضمن المواقع المتضررة من القصف الإسرائيلي

كشف المدير العام للوكالة عن وقوع أضرار مباشرة في عدد من المواقع النووية الإيرانية، مؤكدًا أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت البنى التحتية الكهربائية في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، وأدت إلى تضرر مبنى خاص بأجهزة الطرد المركزي. كما أشار إلى تدمير أربعة مبانٍ ضمن موقع أصفهان النووي.

الوكالة تراقب عن كثب وتطالب بعدم استهداف المنشآت النووية

شدد غروسي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتابع تطورات الوضع عن كثب، وتقوم بتقييم الأضرار بشكل مستمر، مؤكدًا أن "الهجمات على المنشآت النووية لا يجب أن تحدث تحت أي ظرف"، لما تحمله من تهديد مباشر للأمن الإقليمي والدولي.

دعوة للحل الدبلوماسي وتأكيد على جاهزية التفتيش

في ختام كلمته، دعا غروسي الأطراف كافة إلى اعتماد الحلول الدبلوماسية، مشددًا على أن "الحل لا يزال في متناول اليد، إذا توفرت الإرادة السياسية". وأكد على قدرة الوكالة على تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة ومحكمة، بموجب أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران بشأن برنامجها النووي.