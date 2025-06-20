نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| إسرائيل تأمر بتكثيف الهجمات على طهران: استهداف رموز الدولة والنووي الإيراني ضمن أولويات الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعليمات مباشرة من وزير الدفاع بتصعيد العمليات داخل إيران

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي بتكثيف عملياته العسكرية داخل إيران، مع توجيه التركيز نحو أهداف حكومية في قلب العاصمة طهران، في تصعيد نوعي يعكس تحولًا استراتيجيًا في مسار المواجهة بين الجانبين.

هدف معلن: زعزعة استقرار النظام الإيراني

أكد كاتس، في تصريحات صحفية أدلى بها يوم الجمعة، أن الهدف المباشر من تكثيف هذه الهجمات هو "زعزعة استقرار النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن العمليات ستطال رموز الدولة وأجهزتها السيادية، في محاولة للضغط على القيادة السياسية والأمنية في طهران.

استراتيجية لإفراغ العاصمة من سكانها



وأشار كاتس إلى أن الحملة العسكرية المقبلة تسعى لإجبار سكان طهران على النزوح الجماعي، عبر استهداف البنية التحتية والمراكز الحيوية، في خطوة تهدف إلى خلق ضغط داخلي متزايد على النظام الإيراني من قبل الشعب نفسه، نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية.

البرنامج النووي الإيراني على رأس الأهداف

أوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الهجمات لن تقتصر على المنشآت الحكومية فقط، بل ستمتد لتشمل العلماء والمنشآت المرتبطة مباشرة بالبرنامج النووي الإيراني، في محاولة لمنع طهران من المضي قدمًا في تطوير أسلحة نووية وصواريخ بعيدة المدى، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا وجوديًا.

أهداف أبعد من الملف النووي؟

ورغم تأكيد كاتس على أن الهدف المعلن من هذه العمليات هو التصدي للمخاطر النووية الإيرانية، إلا أنه ألمح في أكثر من مناسبة إلى احتمالية وجود أهداف أوسع تتجاوز مجرد منع تطوير الأسلحة النووية، وهو ما يفتح الباب أمام تكهنات حول نية إسرائيل إحداث تغيير جذري في موازين القوى بالمنطقة أو حتى السعي لإسقاط النظام الإيراني.