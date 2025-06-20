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اعتقال 6 أشخاص للاشتباه في إلحاقهم ضررًا بدنيًا جسيما قرب السفارة الإيرانية في لندن

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اعتقال 6 أشخاص للاشتباه في إلحاقهم ضررًا بدنيًا جسيما قرب السفارة الإيرانية في لندن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة البريطانية القبض على 6 أشخاص للاشتباه في إلحاقهم أذى بدنيًا جسيمًا بالقرب من السفارة الإيرانية في لندن.

وجاء في بيان الشرطة: "تم اعتقال 6 رجال للاشتباه في تسببهم بأذى جسدي بالغ - وما زالوا قيد الاحتجاز لدى الشرطة".

ولم تربط الشرطة الاعتقالات مباشرة بالسفارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاعتقالات وقعت خلال احتجاجات ضد القيادة الإيرانية.

وأصيب رجلان بجروح خلال الاحتجاجات وتم نقلهما إلى المستشفى بواسطة خدمة إسعاف لندن.

وأقامت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة بينما تُجري تحقيقاتها الأولية في الحادث.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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