نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال 6 أشخاص للاشتباه في إلحاقهم ضررًا بدنيًا جسيما قرب السفارة الإيرانية في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشرطة البريطانية القبض على 6 أشخاص للاشتباه في إلحاقهم أذى بدنيًا جسيمًا بالقرب من السفارة الإيرانية في لندن.

وجاء في بيان الشرطة: "تم اعتقال 6 رجال للاشتباه في تسببهم بأذى جسدي بالغ - وما زالوا قيد الاحتجاز لدى الشرطة".

ولم تربط الشرطة الاعتقالات مباشرة بالسفارة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاعتقالات وقعت خلال احتجاجات ضد القيادة الإيرانية.

وأصيب رجلان بجروح خلال الاحتجاجات وتم نقلهما إلى المستشفى بواسطة خدمة إسعاف لندن.

وأقامت الشرطة طوقا أمنيا حول المنطقة بينما تُجري تحقيقاتها الأولية في الحادث.