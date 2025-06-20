نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعلن استهداف مقر "مايكروسوفت" في إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيمان تاجيك المتحدث باسم عملية "الوعد الصادق 3" الإيرانية ضد إسرائيل استهداف مكتب شركة "مايكروسوفت" في حيفا بسبب تعاونها مع الجانب الإسرائيلي.

ونقلت وكالة "إرنا" عن تاجيك قوله: "تم تدمير مكتب مايكروسوفت بصاروخ واحد فقط في بئر السبع. كل مساعدة موجهة (لإسرائيل) ستواجه عقابا".

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت أن صاروخا إيرانيا سقط في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل بالقرب من مكتب شركة مايكروسوفت ومجمعات سكنية، مما أدى إلى اشتعال النيران في عدة سيارات.

من جانبه، أفاد ممثل خدمات الإسعاف الإسرائيلية "ماجين دافيد أدوم"، شفير بوتنر، بأن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في إسرائيل نتيجة القصف الصاروخي الإيراني على بئر السبع صباح يوم الجمعة.