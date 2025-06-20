نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار ضخم في حيفا جراء سقوط صاروخ أطلقته إيران في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه حيفا كما سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة المركز وإيلات، واتسعت لتشمل كل المناطق من الشمال إلى الجنوب في إسرائيل.

وعن النتائج الأولية للموجة الجديدة من الصورايخ الإيرانية، تم تسجيل سقوط صواريخ في مناطق: بئر السبع، غوش دان وهي تل أبيب الكبرى، كما دوى انفجار ضخم جدا في حيفا مع أنباء عن إصابات مباشرة شملت تل أبيب وبئر السبع.

وأظهرت مقاطع متداولة ونشرها الإسرائيليون سقوط صاروخ بين مجمع أبنية وتبعه دوي انفجار ضخم في حيفا.

وأفادت "هيئة البث الإسرائيلية" بأن قصفا بنحو 20 صاروخًا من إيران يجري في هذه اللحظات.. وتم تفعيل الإنذارات في منطقة دان وشافل. وتم تسجيل سقوط صاروخ في غوش دان. كما انطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من النقب ومحيط قطاع غزة.



الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران تجاه حيفا

إلى ذلك، أفاد مراسلنا بسماع دوي انفجارات في أجواء مدينة الخيام بجنوب لبنان ناتجة عن صواريخ اعتراضية تحاول اعتراض مسيرات إيرانية.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "منذ قليل، رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل... تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد. عند تلقي إنذار، يُطلب من الجمهور التوجه إلى مكان محمي والبقاء فيه حتى إشعار آخر".

وأضاف: "يُسمح بمغادرة المكان المحمي فقط بعد تعليمات صريحة. واستمروا في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وأكدت وكالة أنباء "فارس" أن هجوما صاروخيا جديدا من إيران على إسرائيل قد بدأ