نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "روساتوم" تكشف عن عدد خبرائها في محطة "بوشهر" النووية الإيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية أليكسي ليخاتشوف أن أكثر من 300 خبير روسي يعملون الآن بمحطة "بوشهر" الإيرانية، وأن إجمالي الخبراء الروس هناك نحو 500.

وردا على سؤال حول عدد العاملين الروس الحالي في محطة بوشهر النووية، قال ليخاتشوف للصحفيين على هامش منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "أكثر من 300، والإجمالي 500".

وقالت وكالة "تسنيم" الثلاثاء الماضي إن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لهجوم شنته طائرات إسرائيلية في مدينة بوشهر.

ويوم الخميس أكد ليخاتشيوف أن جزءا من الخبراء الروس قد تم إجلاؤهم بالفعل من المحطة النووية الإيرانية إلى الوطن، وأن "روساتوم" مستعدة لإجلاء بقية الموظفين إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا قلقة من المخاطر التي تشكلها التبادلات الضربية بين إسرائيل وإيران على محطة بوشهر.