العالم اليوم - أردوغان يدق ناقوس الخطر.. أوروبا ستدفع ثمن التصعيد في إيران

انتم الان تتابعون خبر أردوغان يدق ناقوس الخطر.. أوروبا ستدفع ثمن التصعيد في إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يونيو 2025 02:23 مساءً - حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، من أن الضربات الجوية بين إيران وإسرائيل قد تؤدي إلى موجة هجرة تؤثر على أوروبا والمنطقة.

ونقل عنه مكتبه قوله في مكالمة هاتفية مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن "دوامة العنف الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية قد تؤذي المنطقة وأوروبا من ناحية الهجرة مع احتمال تسرب نووي".

وقال إن الحل للخلافات النووية مع إيران هو "من خلال المفاوضات"، مضيفا أن العنف "رفع التهديد على الأمن الإقليمي إلى أعلى مستوى"، وأن تركيا "تبذل جهودا لإنهاء النزاع".

رغم تصاعد المواجهة، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، الخميس، إنه لم تُسجل "زيادة" في أعداد القادمين من إيران.

ولم تنشر السلطات التركية أي أرقام في هذا الصدد.

وأفاد مراسلو فرانس برس في معبر كابيكوي الحدودي الرئيسي قرب مدينة فان بشرق تركيا بمشاهدة عدة مئات من الأشخاص يعبرون في الاتجاهين فيما قال مسؤول في الجمارك إن الأعداد "ليست غير طبيعية".

خلال زيارة إلى الحدود الأربعاء، أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر "تشديد التدابير الأمنية على حدودنا".

ويأتي هذا التحذير في وقت تتوالى فيه الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب، وسط قلق دولي متزايد من انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة ذات أبعاد إنسانية وبيئية كارثية.

وتخشى تركيا، التي تقع في قلب الجغرافيا الإقليمية وتستضيف ملايين اللاجئين، أن يؤدي التصعيد إلى انفجار جديد في ملف الهجرة، يكون هذه المرة موجهًا نحو الحدود الأوروبية، وهو ما دفع أنقرة إلى دعوة القوى الكبرى لاحتواء التصعيد قبل فوات الأوان.