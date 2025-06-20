العالم اليوم - يمكنها تدمير مفاعل فوردو.. ما هي قنابل GBU-57؟

انتم الان تتابعون خبر يمكنها تدمير مفاعل فوردو.. ما هي قنابل GBU-57؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يونيو 2025 01:22 مساءً - تعول إسرائيل على التدخل الأميركي في الحرب بينها وبين إيران لدك المفاعلات النووية لطهران، خاصة مع امتلاك واشنطن طائرات بي 2 التي تحمل قنابل من نوع جي بي يو 57 القادرة على تدمير أهداف محصنة في أعماق الأرض، وهو ما يعد مناسبا لاستهداف منشأة فوردو النووية.

طائرة بي 2

وطائرة بي 2 (B-2 Spirit) هي قاذفة استراتيجية شبحية أميركية دخلت الخدمة عام 1997، وتتميّز بقدرتها على التسلل إلى أعماق الدفاعات الجوية من دون كشفها، وفقا لما ذكر سلاح الجوي الأميركي.

تستطيع القاذفة حمل قنابل نووية وتقليدية، بينها القنبلة الخارقة للتحصينات جي بي يو 57 (GBU-57)، وتُعد من أكثر الطائرات تطورا وسرية، ويبلغ ثمن الواحدة منها أكثر من ملياري دولار، بحسب ما ذكرت شركة "نورثروب غرومان" المصنعة للطائرة.

قنابل جي بي يو 57