العالم اليوم - وسط تصاعد التوتر.. الصين ترسل 74 طائرة حربية باتجاه تايوان

انتم الان تتابعون خبر وسط تصاعد التوتر.. الصين ترسل 74 طائرة حربية باتجاه تايوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 يونيو 2025 01:22 مساءً - أرسلت الصين، الجمعة، 74 طائرة حربية باتجاه تايوان، عبرت 61 منها الخط المركزي في مضيق تايوان، الذي يقسم الجانبين بشكل غير رسمي، وهو عدد غير اعتيادي، يثير القلق لدى تايوان.

وذكرت وزارة الدفاع التايوانية، أنه لم يتضح سبب إرسال هذا العدد الكبير من الطائرات، مضيفة أنها أرسلت على دفعتين منفصلتين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وتستخدم عمليات الانتشار هذه لإعلان تهديدها بتطويق الجزيرة ذاتية الحكم مع احتمال شن هجوم عليها، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت الوكالة، أن الصين تامل في ترهيب سكان تايوان الذين يبلغ عددهم 23 مليون نسمة واستنزاف معداتها ومعنويات قواتها المسلحة.

في المقابل، رحبت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية بعبور سفينة الدوريات البحرية التابعة للبحرية الملكية البريطانية، طراز (إتش.إم.إس سبي) مضيق تايوان في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن عبور السفينة "أكد مجددا وضع المضيق بوصفه مياه دولية".

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية التايوانية: "يتم تشجيع مثل هذا العبور من قبل المملكة المتحدة ودول أخرى ذات تفكير مماثل لحماية السلام والاستقرار في مضيق تايوان وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".