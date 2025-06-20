نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عراقجي: لا تفاوض حول برنامجنا الصاروخي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران لم تطلب التفاوض مع أحد، وترفض التفاوض على برنامجها الصاروخي تحت أي ظرف كان.

قال الوزير عراقجي في تصريحات لوكالة أنباء "تسنيم" إن طهران تعتبر الولايات المتحدة حليفة لإسرائيل ومتعاونة معها في الهجوم على إيران، مشيرا إلى أن إيران لم تطلب التفاوض مع أحد.

وجاء في تصريحات عراقجي:

- طهران لا تريد إجراء مفاوضات مع أي أحد ما دام أن إسرائيل تقوم بضربات ضد إيران.

- تؤكد إيران موقفها الثابت بعدم التفاوض حول برنامجها الصاروخي ونحن لا نجرِي أي مفاوضات أو حوار مع أي طرف بخصوص هذه القضية.

- عُقِدت الجلسة الثانية لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران.

- لم نتوقع أن تتخذ المنظمات الدولية إجراءات ضد إسرائيل.

- كانت موجة الإدانة قوية في الدول الإسلامية والمنطقة ونحن أصحاب الكلمة العليا في القوانين الدولية والضمير الإنساني.

- نعتبر واشنطن حليفة لإسرائيل ومتعاونة معها في عدوانها على إيران.

ويوم أمس، نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين قولهم إن "إيران تجري محادثات مباشرة" مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الجارية مع إسرائيل.

وقال 3 دبلوماسيين للوكالة إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والوزير عراقجي تحدثا هاتفيا عدة مرات منذ بدء تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل الأسبوع الماضي، في محاولة لإيجاد نهاية دبلوماسية للحرب