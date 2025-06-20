نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أنظمة صواريخ إيرانية في أصفهان وطهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي تدميره عدة أنظمة صواريخ ومنصات رادار إيرانية في منطقتي أصفهان وطهران خلال الأيام الماضية

وقال الجيش في بيان اليوم الجمعة، إن هذه المنظومات كانت تستهدف الطائرات الإسرائيلية وتحاول تعطيل عملياتها، مشيرا إلى أن هذه الضربات "ضمن جهود الجيش لتوسيع نطاق سيطرته الجوية في الأجواء الإيرانية، وذلك بعد نجاحه في تنفيذ عمليات جوية فوق العاصمة طهران".

وأضاف البيان أن: "الطائرات المقاتلة وغيرها من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي تواصل عملياتها بحرية في الأجواء الإيرانية، مستهدفة منشآت عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران".

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه سلسلة ضربات جوية استهدفت العاصمة الإيرانية طهران وضواحيها خلال ساعات الليل الماضية، حيث شاركت فيها أكثر من 60 طائرة مقاتلة إسرائيلية أطلقت نحو 120 قطعة ذخيرة.

وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات المدمرة لليوم الثامن على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع ودعوات دولية للتهدئة