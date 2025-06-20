نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيسكوف: استخدام واشنطن الأسلحة النووية ضد إيران سيكون كارثيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الكرملين التقارير الإعلامية حول احتمال استخدام الولايات المتحدة أسلحة نووية تكتيكية ضد إيران بأنها مجرد تكهنات، محذرا من أن مثل هذه الخطوة ستكون كارثية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "هناك الكثير من التكهنات الآن".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "سيكون مثل هذا التطور كارثيًا، لكن التكهنات كثيرة لدرجة يستحيل التعليق عليها".

وأشارت تقارير سابقة لـ "فوكس نيوز" و"نيويورك تايمز" إلى أن واشنطن قد تستهدف منشأة فوردو النووية الإيرانية تحت الأرض، بما في ذلك خيار استخدام أسلحة نووية تكتيكية.

من جانبها، أفادت شبكة "سي بي أس نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن ترامب يميل لضرب منشأة "فوردو" لمنع الجمهورية الإسلامية من "امتلاك أسلحة نووية"، حيث أن الرئيس الأمريكي يرى مسألة "تعطيل المنشأة أمرا ضروريا"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن ترامب "قد يؤجل الضربة على أمل تخلي إيران عن برنامجها النووي طواعية".

ولم يعلن ترامب حتى الآن عن قراره النهائي بشأن مشاركة الولايات المتحدة في أي عمل عسكري ضد إيران، إلا أن البيت الأبيض، أعلن مؤخرا، أن اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن سيكون خلال أسبوعين.

يشار إلى تقارير سابقة للاستخبارات أمريكية نفت في مارس 2025 وجود أدلة على أن إيران تعمل على صنع قنبلة نووية