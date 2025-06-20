عاجل- جيش الاحتلال يعترف: صاروخ إيراني «واحد فقط» أصاب بئر السبع مباشرة "والدفاعات" فشلت تمامًا

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أحمد جودة - القاهرة - جيش الاحتلال يقر: صاروخ إيراني واحد فقط أصاب بئر السبع مباشرة والدفاعات فشلت تمامًا

اعتراف صريح بحجم الفشل الدفاعي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أن صاروخًا واحدًا فقط أُطلق من داخل الأراضي الإيرانية نحو جنوب فلسطين المحتلة، وتمكّن من اختراق منظومة القبة الحديدية وسقط بشكل مباشر داخل مدينة بئر السبع.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان مقتضب أن الدفاعات الجوية "رصدت الصاروخ لكن لم تنجح في اعتراضه"، مؤكدًا أنه أصاب هدفًا داخل المدينة دون أن يحدد طبيعته بدقة، وسط تكتّم شديد على الخسائر.

وقد شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من موقع السقوط، فيما هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان، وسط حالة ارتباك واستنفار أمني شامل في المنطقة.

يُذكر أن هذا الصاروخ يأتي في سياق رد إيراني متصاعد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف منشآت استراتيجية داخل إيران الأسبوع الماضي، بينها مواقع نووية وعسكرية حساسة.