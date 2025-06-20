عاجل ـ إيران: إحباط محاولة «اغتيال» وزير الخارجية "عباس عراقجي" مؤامرة إسرائيلية تفشل على أبواب التفاوض

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أحمد جودة - القاهرة - إعلام إيراني: فشل محاولة اغتيال عباس عراقجي قبل توجهه إلى جنيف

أعلنت مصادر إيرانية رسمية، نقلًا عن مستشار وزير الخارجية الإيراني، مهر حسين رنجبران، أن أجهزة المخابرات الإيرانية أحبطت مؤامرة اغتيال خطيرة ضد الوزير عباس عراقجي أثناء تواجده في طهران، وذلك قبل سفره المزمع إلى جنيف للمشاركة في جولة مفاوضات مع دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) وموفد الاتحاد الأوروبي.

إغتيال بحجة التفاوض

ووفق التصريحات، فإن المؤامرة كانت واقعية وجادة، مدبّرة من قبل "إسرائيل"، لكن الإجراءات الأمنية المحكمة لخلايا المخابرات الإيرانية – وصفهم بـ "الجنود المجهولين" – نجحت في إحباطها قبل تنفيذها خلال الأيام الأخيرة.

وأشار مستشار وزارة الخارجية إلى أن "عباس لا يرى نفسه مجرّد دبلوماسي، بل جندي في خدمة الوطن.

وأكدت التقارير أن زيارة عراقجي إلى جنيف غدًا (21 يونيو 2025)، والتي ستشهد لقاءه مع وزراء خارجية الترويكا وممثلة الاتحاد الأوروبي كايا كلاس، قد استُهدفت لزعزعة موقف إيران التفاوضي.